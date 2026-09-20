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Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na svom terenu u Madridu Malagu 1:0, u sedmom kolu španske Primere.

Strelac pobedonosnog gola bio je Ivan Azon u 85. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Hetafe je deveti sa osam bodova, a Malaga je na poslednjem, 20. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Hetafe će gostovati Barseloni, dok će Malaga dočekati Espanjol.

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