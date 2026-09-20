Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Teško je u Humskoj

Teško je u Humskoj

Slušaj vest

Nekada slika zaista govori više od hiljadu reči.

Saša Ilić je posle remija Partizana sa Radnikom u Surdulici ostao pognute glave.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Pogled u pod, bez osmeha i bez trijumfalne reakcije posle velikog povratka njegovog tima. Kao da je svestan da jedan osvojeni bod u utakmici u kojoj je njegov tim dva puta bio na ivici ambisa teško može da popravi sliku sezone.

Partizan je u Surdulici odigrao neverovatnih 4:4. Crno-beli su vodili, potom primili tri gola, ostali sa igračem manje, pa se u drugom poluvremenu vratili iz ponora i stigli do boda.

Ilić je pred kamerama ostao svega nekoliko sekundi: "Prvo poluvreme izuzetno slabo, drugo i više nego dobro, igrači su pokazali karakter sa desetoricom, hvala navijačima na velikoj podršci i to je to" rekao je trener Partizana, a zatim otišao u svlačionicu.

Reakcija Saše Ilića u Surdulici sve govori Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

A tabela je neumoljiva....

Posle devet odigranih utakmica Partizan ima dve pobede, dva remija i čak pet poraza, uz svega osam bodova, zbog čega se nalazi u plej-aut zoni.

Zato se sada, možda više nego ikada od početka sezone, postavlja pitanje - da li je Saša Ilić na kraju puta u Humskoj?

Fotografija iz Surdulice na kojoj legenda Partizana spuštenog pogleda napušta teren ne predstavlja dokaz da je odluka o njegovoj budućnosti možda već doneta? Ali dovoljno govori o trenutku u kojem se nalazi klub.

lićev pogled u pod možda je upravo slika Partizana u ovom trenutku.

BONUS VIDEO: