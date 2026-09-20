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Fudbaleri Mančester sitija nastavili su perfektan start sezone u Premijer ligi.

Oni su kao domaćini savladali Sanderlend sa 5:3!

Siti je poveo već u devetom minutu preko Enca Fernandesa, ali je Sanderlend ekspresno odgovorio. Samo tri minuta kasnije Brajan Brobi pogodio je za 1:1.

Domaći su ponovo stigli do prednosti u 29. minutu, kada je mrežu zatresao Rajan Šerki, da bi Brobi samo četiri minuta kasnije drugim pogotkom ponovo izjednačio.

Tu nije bio kraj ludom prvom poluvremenu. Antoan Semenjo je u 43. minutu doneo Sitiju prednost od 3:2 sa kojom se otišlo na odmor.

Semenjo je nastavio tamo gde je stao i u 57. minutu svojim drugim golom povisio na 4:2. Ipak, samo dva minuta kasnije Brobi je treći put zatresao mrežu domaćina, kompletirao het-trik i vratio Sanderlend u utakmicu.

Peti gol za Mančester siti na ovom meču je postigao Erling Haland, koji je postavio konačan rezultat ovog duela.

Mančester siti je prvi sa maksimalnih 15 bodova, tri više od Arsenala.

U šestom kolu Siti gostuje Liverpulu na Enfildu.

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