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Fudbaleri Liverpula pobedili su danas na gostujućem terenu Bornmut 1:0, u petom kolu engleske Premijer lige.Strelac pobedonosnog gola bio je Aleksander Isak u 57. minutu.

Navijači Liverpula Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Liverpul je šesti sa devet bodova, a Bornmut je na 17. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Liverpul će dočekati Mančester siti, dok će Bornmut u Londonu gostovati Čelsiju.

Zanimljivo je da na klupi Liverpula u novoj sezoni sedi Andoni Iraola koji je prošle sezone predvodio upravo Bornmut.

Fudbaleri Lidsa i Kristal Palasa su u Lidsu odigrali nerešeno 0:0.

Lids je peti sa devet bodova, a Kristal Palas je na 15. mestu sa četiri poena.

U narednom kolu, Lids će u Londonu gostovati Arsenalu, dok će Kristal Palas u Londonu dočekati Notingem Forest.

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