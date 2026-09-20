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Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su danas na svom terenu Lajpcig 2:0, u četvrtom kolu nemačke Bundeslige.Strelci za Bajer Patrik Šik u 44. i Miguel Gutieres u 57. minutu.

Bajer je peti sa sedam bodova, a Lajpcig je na osmom mestu sa bodom manje.

U narednom kolu, Bajer će gostovati Majncu, dok će Lajpcig dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir