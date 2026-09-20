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Prema nezvaničnim informacije epilog sukoba je takav da su im prema nezvaničnim informacijama, nakon tuče ukradeni i lični dokumenti.

1/7 Vidi galeriju Torcida Split Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako pišu mnogobrojne navijačke stranice, došlo je do sukoba između navijačke grupe Porta pod nazivom Super Dragoeš sa jedne strane, odnosno Torcide Split i NN Bojsa, huligana Benfike, sa druge. Sve se dogodilo ispred jednog hotela u Portugalu, ali se ne navodi tačna lokacija ili grad.

Navijači Porta navodno su preneli da su pobedili u obračunu sa oko 30 pristalica grupa Torcida i NN Boys, te da su im nakon toga ukrali i pasoše i druga lična dokumenta, čime su se pohvalili na društvenim mrežama.