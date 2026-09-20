PORTUGALCI OPLJAČKALI TORCIDU: Huligani iz Hrvatske ostali bez pasoša...
Prema nezvaničnim informacije epilog sukoba je takav da su im prema nezvaničnim informacijama, nakon tuče ukradeni i lični dokumenti.
Kako pišu mnogobrojne navijačke stranice, došlo je do sukoba između navijačke grupe Porta pod nazivom Super Dragoeš sa jedne strane, odnosno Torcide Split i NN Bojsa, huligana Benfike, sa druge. Sve se dogodilo ispred jednog hotela u Portugalu, ali se ne navodi tačna lokacija ili grad.
Navijači Porta navodno su preneli da su pobedili u obračunu sa oko 30 pristalica grupa Torcida i NN Boys, te da su im nakon toga ukrali i pasoše i druga lična dokumenta, čime su se pohvalili na društvenim mrežama.
To naravno predstavlja veliki problem posebno za hrvatske navijače, kojima je isti potreban kako bi se uopšte vratili u svoju zemlju. Nije jasno kako je i zbog čega i dalje došlo do ovog sukoba, odnosno kako se Torcida našla na drugom kraju kontinenta ovog vikenda.