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Film "Vujke, jedan jedini" u produkciji "Medijske mreže" dobitnik je Gran-prija za najbolje ostvarenje na četvrtom Međunarodnom festivalu umetničkog i igranog filma, koji se održava u Budvi.

Foto: Radovan Bibić

Nagradu je primio autor filma Gradimir Branković, a priznanje mu je uručio direktor festivala Miloš Todorović.

- Pre svega, da pozdravim sve, da zahvalim žiriju. Da zahvalim publici, da zahvalim divnim kolegama. Zaista je bila čast. Pre mesec dana dobili smo nagradu za ovaj film na Zlatiboru. Tamo sam inače zimovao, pa sam dobio nagradu. Odnosno, ja i moja ekipa gde sam letovao. Idemo već u Veneciju. Pozivam mog prijatelja izvršnog producenta Slobodana Pikulu, najboljeg producenta. Svima preporučujem, on, koji je sve obezbedio preko "Medijske mreže", kuće koja je izdala ovaj film, da uruči prigodan poklon Deju Savićeviću, direktoru ove manifestacije - našalio se on.

Potom je Slobodan Pikula, izvršni producent filma, uručio repliku dresa Vujadina Boškova s brojem šest Milošu Todoroviću, direktoru i osnivaču festivala BSAFF u Budvi.

Foto: Radovan Bibić

Tom prilikom se oglasio i direktor festivala, koji je govorio o utiscima koje je na njega ostavio film "Vujke, jedan jedini".

- Na mene odličan utisak. Sad mogu slobodno da kažem, i na Zlatiboru pre mesec dana, kod naših prijatelja, 15. po redu festival je bio. Svake godine smo bili kao gosti i prijatelji. Gledao sam taj film i ja sam oduševljen tim filmom. Želeo sam i da se nađe kod nas u takmičarskom delu, što je žiri prihvatio. Tu već nisam kompetentan koliko je žiri odlučio o svemu tome. Što se mene tiče, mislim da je zasluženo dobio Gran-pri nagradu našeg četvrtog festivala - rekao je Miloš Todorović za Sportissimo.

Foto: Radovan Bibić