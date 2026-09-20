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Srpski trener je u Moskvu stigao u junu 2024. godine, a uprkos dobrim rezultatima i osvojenom Kupu Rusije, saradnja je završena samo godinu dana kasnije.

Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Niikolić je objasnio da je odluka bila posledica više faktora.

Jedan od najvažnijih bio je njegov ugovorni status. Ulazio je u poslednju godinu saradnje, ali iz kluba nije dobio jasan signal da žele da razgovaraju o produžetku. Smatrao je da su rezultati i osvojeni trofej bili dovoljni da se pitanje njegove budućnosti reši na vreme.

Nikolić je naveo da je o tome razgovarao sa čelnicima CSKA, uključujući Maksima Oreškina i Romana Babajeva, ali da posle tih razgovora nije bilo konkretnih poteza.

"Nisam Italijan koji će sto puta da ponovi. Rekao sam jednom, dva, tri puta, a onda sam zaćutao", poručio je Nikolić.

Srpskom stručnjaku posebno je zasmetala tišina koja je usledila. Naglasio je da je odnos između kluba i trenera poslovan i da zbog toga moraju da postoje jasna pravila, dogovori i dokumenti.

Pored neizvesnosti oko ugovora, na njegovu odluku uticala je i želja da ponovo vodi ekipu u evropskim takmičenjima. Važan faktor bila je i porodica, sa kojom je želeo da provodi više vremena.

Nikolić je priznao da mu je odlazak iz Moskve predstavljao jednu od najtežih profesionalnih odluka. Danima se dvoumio – u jednom trenutku želeo je da ostane, a već narednog da ode. Na kraju je zaključio da su upravo stalne dileme pokazale da je vreme za rastanak.

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Atletiko Madrid Izvor: Kurir