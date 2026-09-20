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Jović je bio centralna figura ove utakmice.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović na meču AEK - Levski Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

U 61. minutu upravo je srpski reprezentativac iznudio jedanaesterac, a zatim preuzeo odgovornost i sa bele tačke doneo gostima prednost.Volos se nije predavao, a u 85. minutu uspeo je da stigne do izjednačenja preko Haralaboglua. Ipak, kada je delovalo da će AEK ponovo prosuti bodove na gostovanju, na scenu je još jednom stupio Jović.

Igrao se 88. minut kada je Žoao Mario sjajno centrirao, a srpski golgeter pokazao ono što ga je krasilo u najboljim danima – odlično kretanje i nepogrešiv osećaj za gol. Jović je glavom poslao loptu u mrežu za 2:1 i praktično sam odveo AEK do tri boda.

Srpski napadač tako nastavlja odličan period u Atini. Prošle sezone postigao je 17 prvenstvenih golova za AEK, a i na početku nove kampanje nastavlja da trese mreže.

Ove igre i forma posebno mogu da raduju i selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića zbog predstojećih mečeva koje reprezentaciju očekuju u Ligi Nacija.

Pobedom je atinski klub stigao do 11 bodova i probio se na drugo mesto grčkog prvenstva, iza vodećeg Panatinaikosa koji ima 13 bodova.