Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su nerešeno 1:1 u 5. kolu Premijer lige.
5. kolo
BEZ POBEDNIKA! Remi Fulama i Junajteda!
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Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda remizirali su rezultatom 1:1 u poslednjoj utakmici 5. kola engleske Premijer lige.
Lisandro Martines je u 63. minutu nespretno reagovao i smestio loptu u sopstvenu mrežu za vođstvo Fulama.
Junajted je od tog momenta jurišao ka golu i samo u drugom poluvremenu uputio 12 šuteva ka golu domaćina.
Fulamu je ovo tek drugi bod u sezoni, te je i dalje na deobi začelja tabele sa Totenhemom.
Junajted je stigao do petog boda u petoj utakmici i u naredne tri nedelje reprezentativne pauze će biti na 13. poziciji.
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