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Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda remizirali su rezultatom 1:1 u poslednjoj utakmici 5. kola engleske Premijer lige.

Lisandro Martines je u 63. minutu nespretno reagovao i smestio loptu u sopstvenu mrežu za vođstvo Fulama.

Junajted je od tog momenta jurišao ka golu i samo u drugom poluvremenu uputio 12 šuteva ka golu domaćina.

Fulamu je ovo tek drugi bod u sezoni, te je i dalje na deobi začelja tabele sa Totenhemom.

Junajted je stigao do petog boda u petoj utakmici i u naredne tri nedelje reprezentativne pauze će biti na 13. poziciji.

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