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Petković je tokom višegodišnje karijere ostavio dubok trag u klubu i smatra se jednim od najboljih fudbalera u istoriji Naprijeda.

Koliko je značio klubu, najbolje potvrđuje i priznanje koje je dobio povodom obeležavanja 60 godina postojanja Naprijeda. Tada je, u izboru za najbolji tim u istoriji kluba, Petković uvršten među idealnih 11 fudbalera ekipe iz banjalučkog naselja Obilićevo, nekadašnjeg Mejdana.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za klub, ali i za sve koji su pratili Naprijed i pamtili njegove najbolje dane, zbog čega se oglasio i sam klub.

Vreme i mesto sahrane Bogdana Petkovića biće naknadno saopšteni, prenosi „Glas Srpske“.

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Atletiko Madrid Izvor: Kurir