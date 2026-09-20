Dugogodišnji fudbaler i jedna od legendi FK Naprijed iz banjalučkog naselja Obilićevo, Bogdan Petković, preminuo je u 75. godini.
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Petković je tokom višegodišnje karijere ostavio dubok trag u klubu i smatra se jednim od najboljih fudbalera u istoriji Naprijeda.
Koliko je značio klubu, najbolje potvrđuje i priznanje koje je dobio povodom obeležavanja 60 godina postojanja Naprijeda. Tada je, u izboru za najbolji tim u istoriji kluba, Petković uvršten među idealnih 11 fudbalera ekipe iz banjalučkog naselja Obilićevo, nekadašnjeg Mejdana.
Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za klub, ali i za sve koji su pratili Naprijed i pamtili njegove najbolje dane, zbog čega se oglasio i sam klub.
Vreme i mesto sahrane Bogdana Petkovića biće naknadno saopšteni, prenosi „Glas Srpske“.
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