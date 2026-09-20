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Trener Reala Žoze Murinjo ne može da se pomiri sa porazom u gradskom derbiju od Atletika.

Atletiko je na "Metropolitanu" slavio sa 2:1, a portugalski stručnjak je posle meča direktno optužio sudiju i sudijsku organizaciju za poraz.

1/3 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Tom prilikom je Murinjo uradio nešto što će biti upamćeno za sva vremena. Doneo je fotografije spornih situacija iz prvog poluvremena, za koje veruje da su trebali da budu crveni kartoni za igrače Atletika.

"Pre svega, veoma je čudno da se još pre nekoliko sedmica pojavila informacija da je ovaj sudija odabran za ovaj meč. Uobičajeno je da se sudije biraju u sedmici u kojoj se igra utakmica. A onda odaberu ovu kombinaciju sudija, glavnog i ovog u VAR sobi. Iznova se dešavaju čudne priče protiv Reala uz odabir neiskusnih sudija koji su navikli da sude male utakmice", grmeo je Murinjo.

Potom je odlučio da govori o svemu što se događalo sa sudijama prethodnih sedmica.

"Da vidimo šta se sve dogodilo u prethodnih nekoliko sedmica. Poništili su čist gol Osasuni protiv Atletika. Svirali su Atletiku smešan penal u San Sebastijanu. Dali su smešan penal Barseloni. Nisu dali čist crveni karton Barseloni protiv Atletik Bilbaoa. Upravo je gospodin Ortiz, baš ovaj sudija od danas, koji je izuzetno fin prema Barseloni, sudio tu utakmicu. Protiv Elčea dva su im igrača morala biti isključena. Ništa se nije dogodilo. Isto nam se desilo i danas. Dva igrača Atletika su morala da dobiju crveni karton. Samo nas pustite da igramo".

Real je posle drugog poraza u sezoni već u zaostatku šest bodova za Barselonom.

Posle ovog poraza, "kraljevski" klub je pao na treće mesto, pošto ga je Atletiko preskočio za jedan bod.