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Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Šapcu Mačvu 2:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

Prednost Mačvi doneo je Nikša Delibašić golom u 29. minutu, a izjednačenje Mladosti Jovan Ćirić pogotkom iz penala u 65. minutu.

Pobedonosan gol za Mladost postigao je Vasil Tašovski u 83. minutu.

Mladost je četvrta na tabeli sa 16 bodova, dok Mačva zauzima pretposlednje, 13. mesto sa osam bodova.

Mladost će u narednom kolu u Lučanima dočekati OFK Beograd, dok će Mačva igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Čukaričkog.

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Atletiko Madrid Izvor: Kurir