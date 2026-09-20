Juventus je savladao Atalantu rezultatom 2:0 u derbiju, a junaci trijumfa su Konseisao i Bremer. Saznajte više o utakmici.
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STARA DAMA SIGURNA U DERBIJU! Juve savladao Atalantu! (VIDEO)
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Junaci trijumfa bili su Francisko Konseisao, koji je u 28. minutu pogodio posle asistencije Zekija Čelika, te Bremer koji je glavom na centaršut Žegrove u 77. minutu postavio konačan rezultat.
Juve je stigao do 10. boda i ponovo je u gornjem delu tabele, dok je Atalanta ostala u sredini tabele sa šest bodova na svom kontu.
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