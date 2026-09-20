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Ludogorec ponovo traži trenera, a kako navodi bugarski portal "Kota Sport", čelnici kluba već su pronašli svog prvog pika.

Naime, rukovodstvo šampiona Bugarske želi da angažuje Dejana Stankovića, a prema navodima iz Bugarske, pregovori sa srpskim stručnjakom već su odmakli.

Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Stanković je bez angažmana nakon odlaska iz Crvene zvezde, a sada bi mogao da se vrati na klupu i preuzme klub koji je prethodnih godina dominirao bugarskim fudbalom.

Ludogorec je u međuvremenu ostao bez titule, koju je osvojio Levski, pa je uprava u potrazi za rešenjem koje bi ekipu vratilo na šampionski put.

Kota Sport navodi da je upravo Stanković trenutno prvi izbor čelnika "lude šume".

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot