Nakon odlaska iz Crvene zvezde, Dejan Stanković bi mogao da preuzme klupu Ludogoreca.
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BOMBA U REGIONU! Dejan Stanković seda na vrelu klupu? Prvi pik uprave!
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Ludogorec ponovo traži trenera, a kako navodi bugarski portal "Kota Sport", čelnici kluba već su pronašli svog prvog pika.
Naime, rukovodstvo šampiona Bugarske želi da angažuje Dejana Stankovića, a prema navodima iz Bugarske, pregovori sa srpskim stručnjakom već su odmakli.
Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Stanković je bez angažmana nakon odlaska iz Crvene zvezde, a sada bi mogao da se vrati na klupu i preuzme klub koji je prethodnih godina dominirao bugarskim fudbalom.
Ludogorec je u međuvremenu ostao bez titule, koju je osvojio Levski, pa je uprava u potrazi za rešenjem koje bi ekipu vratilo na šampionski put.
Kota Sport navodi da je upravo Stanković trenutno prvi izbor čelnika "lude šume".
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