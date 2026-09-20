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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 10. kolu Superlige Srbije na svom terenu ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 3:0.

Posle meča na stadionu "Rajko Mitić" oglasio se trener Zvezde Albert Rijera:

Crvena zvezda - Radnički Niš, 20.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Mogli smo da damo osam ili 10 golova danas, ali nisam zadovoljan ritmom utakmice. Igraćemo evropsko takmičenje i u ne možemo da nastupimo hodajući na terenu. Sa jačim rivalima moraćemo da igramo u petoj brzini, ovo danas je bili previše sporo - rekao je Rijera.

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Atletiko Madrid Izvor: Kurir