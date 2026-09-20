Nakon pobede nad Radničkim, Rijera je naglasio potrebu za bržom igrom pred evropske izazove, smatrajući da su mogli dati više golova.
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BEZ DLAKE NA JEZIKU: "Mogli smo da damo 10 golova, nema hodanja po terenu", Rijera zagrmeo!
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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 10. kolu Superlige Srbije na svom terenu ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 3:0.
Posle meča na stadionu "Rajko Mitić" oglasio se trener Zvezde Albert Rijera:
Crvena zvezda - Radnički Niš, 20.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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- Mogli smo da damo osam ili 10 golova danas, ali nisam zadovoljan ritmom utakmice. Igraćemo evropsko takmičenje i u ne možemo da nastupimo hodajući na terenu. Sa jačim rivalima moraćemo da igramo u petoj brzini, ovo danas je bili previše sporo - rekao je Rijera.
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