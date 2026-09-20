Crno-beli su na dnu tabele sa samo osam bodova, dok Zvezda svojim uspehom pomaže Partizanu da izbegne zonu ispadanja.
tabela superlige srbije
ŠOK NA TABELI! NEVEROVATNA SITUACIJA: Partizan na ivici zone ispadanja, a Zvezdi sada mora da kaže – HVALA!
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Posle deset odigranih kola Superlige Srbije, Partizan se nalazi u ozbiljnoj situaciji.
Crno-beli imaju i meč manje, a posle remija sa Radnikom u Surdulici (4:4) imaju samo osam osvojenih bodova.
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Partizan je trenutno na 11. mestu i deli tu poziciji sa Radničkim iz Niša. Crno-beli imaju skor od dve pobede, dva remija i pet poraza.
Situacija bi za Partizan bila još teža da Crvena zvezda nije savladala Radnički iz Niša sa 3:0. Tim rezultatom Nišlije su ostale na osam bodova, pa su crno-beli zadržali minimalnu prednost u odnosu na zonu ispadanja.
Evo i tabele!
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