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Posle deset odigranih kola Superlige Srbije, Partizan se nalazi u ozbiljnoj situaciji.

Crno-beli imaju i meč manje, a posle remija sa Radnikom u Surdulici (4:4) imaju samo osam osvojenih bodova.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Partizan je trenutno na 11. mestu i deli tu poziciji sa Radničkim iz Niša. Crno-beli imaju skor od dve pobede, dva remija i pet poraza.

Situacija bi za Partizan bila još teža da Crvena zvezda nije savladala Radnički iz Niša sa 3:0. Tim rezultatom Nišlije su ostale na osam bodova, pa su crno-beli zadržali minimalnu prednost u odnosu na zonu ispadanja.

Evo i tabele!



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Saša Ilić daje izjavu posle Radnik Surdulica Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot