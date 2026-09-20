DEPORTIVO SE IZVUKAO U FINIŠU: Betis bio nadomak tri boda u la Korunji, a onda šok
Fudbaleri Deportiva La Korunje odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici sedmog kola španske Primere.
Prednost Betisu doneo je Kučo Ernandes golom u 43. minutu, a izjednačenje Deportivu Dijego Viljares pogotkom u 87. minutu.
Betis je treći na tabeli sa 16 bodova, pet manje od prvoplasirane Barselone, dok je Deportivo sedmi sa 10 bodova.
Betis će u narednom kolu u Sevilji dočekati Osasunu, dok će Deportivo igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada.
Viljareal je na svom terenu pobedio Levante 3:1.
Prednost Viljarealu doneo je Ajoze Peres golom u 41. minutu, a izjednačenje Levanteu Ivan Romero pogotkom minut kasnije.
Vođstvo Viljarealu vratio je Alberto Moleiro golom u 54. minutu, a konačan rezultat je postavio Žorž Mikautadze pogotkom u 86. minutu.
Srpski napadač u ekipi Levantea Petar Ratkov nije ulazio u igru.
Viljareal je osmi na tabeli sa osam bodova, dok Levante zauzima 17. mesto sa pet bodova.
Viljareal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida, dok će Levante u Valensiji dočekati Sevilju.