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Fudbaleri Deportiva La Korunje odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici sedmog kola španske Primere.

Prednost Betisu doneo je Kučo Ernandes golom u 43. minutu, a izjednačenje Deportivu Dijego Viljares pogotkom u 87. minutu.

1/9 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Betis je treći na tabeli sa 16 bodova, pet manje od prvoplasirane Barselone, dok je Deportivo sedmi sa 10 bodova.

Betis će u narednom kolu u Sevilji dočekati Osasunu, dok će Deportivo igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada.

Viljareal je na svom terenu pobedio Levante 3:1.

Prednost Viljarealu doneo je Ajoze Peres golom u 41. minutu, a izjednačenje Levanteu Ivan Romero pogotkom minut kasnije.

Vođstvo Viljarealu vratio je Alberto Moleiro golom u 54. minutu, a konačan rezultat je postavio Žorž Mikautadze pogotkom u 86. minutu.

Srpski napadač u ekipi Levantea Petar Ratkov nije ulazio u igru.

Viljareal je osmi na tabeli sa osam bodova, dok Levante zauzima 17. mesto sa pet bodova.

Viljareal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida, dok će Levante u Valensiji dočekati Sevilju.