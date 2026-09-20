Slušaj vest

Fudbaleri Šalkea odigrali su na svom terenu u Gelzenkirhenu nerešeno protiv Elversberga 0:0, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.

Šalke zauzima 11. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Elversberg sedmi sa sedam bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Šalke protiv Frajburga, a Elversberg protiv Union Berlina.

Ne propustiteFudbalLUDNICA U BERLINU: Šalke dao tri gola i nokautirao Union u finišu
Šalke
FudbalZARIBALA BAVARSKA MAŠINA: Šalke zaustavio moćni Bajern!
profimedia-1131154423.jpg
FudbalŠALKE DOVEO VELIKO POJAČANJE: Gosens se vraća u Bundesligu
profimedia0616662548.jpg
FudbalNEMAC BI DA NAPIJE DŽEKA ŠLJIVOVICOM! Na najteže pitanje imao spreman odgovor: Završiću vam to uz puno piva i nekoliko rakija...
Edin Džeko

00:20
Atletiko Madrid Izvor: Kurir