Šalke zauzima 11. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Elversberg sedmi sa sedam bodova.
BUNDESLIGA
DEBITANT ODOLEO U GELZENKIRHENU: Bez pogodaka na utakmici Šalkea i Elversberga u Bundesligi
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Fudbaleri Šalkea odigrali su na svom terenu u Gelzenkirhenu nerešeno protiv Elversberga 0:0, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.
Šalke zauzima 11. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Elversberg sedmi sa sedam bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Šalke protiv Frajburga, a Elversberg protiv Union Berlina.
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