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Minuli 179. "El madriljeno" između Atletika i Reala izazvao je veliku kontroverzu.

Atletiko je savladao Real pred više od 70.000 svojih navijača na "Metropolitanu", ali je po završetku utakmice sva pažnja usmerena ka sudiji Arijasu Ortizu.

1/4 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

"Kraljevski" klub je izdao saopštenje, Žoze Murinjo je održao nikad viđenu konferenciju za medije, a tim povodom su se oglašavali i pojedini fudbaleri Reala.

Ortizu je zamereno da u prvom poluvremenu nije dodelio dva crvena kartona fudbalerima Atletika. Jedan je, po mišljenju mnogih, trebao da bude dodeljen Kang-In Liju, koji je startovao na Valverdeu.

Tačnije, na njegov zglob. Iako je sudija bio u blizini, nije video opasan start, a fudbaler Atletika je prošao bez opomene.