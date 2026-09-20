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Fudbaleri Paderborna pobedili su večeras na svom terenu Hofenhajm 3:1, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.

Prednost Paderbornu doneo je Santijago Kastanjeda golom u 29. minutu, a vođstvo je uvećao Stefano Marino pogotkom u 42. minutu.

1/5 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol za Hofenhajm postigao je Adam Dagim u 50. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Paderborna Štefen Tiges pogotkom u 69. minutu.

Paderborn zauzima 12. mesto na tabeli sa četiri boda, dok se Hofenhajm nalazi na 14. poziciji sa tri boda.

Paderborn će u narednom kolu dočekati Štutgart, dok će Hofenhajm u Zinshajmu biti domaćin protiv HSV-a.