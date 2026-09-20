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Meč je obeležio veliki preokret domaćina koji je gubio od 4. do 89. minuta, a na kraju slavio veliki trijumf.

Čukarički je rano poveo, već u 4. minutu golom Mustme i od tog momenta su se izabranici Marka Jakšića povukli, a Pančevci su gospodarili terenom.

Gol nikako nije hteo domaće, ali jeste od onog momenta kada je Radomir Koković napravio izmene koje će doneti veliki preokret.

Kvaku Karikari, koji je ušao na poluvremenu, na drugoj stativi je dočekao loptu Davorina Tošića koji je na terenu bio od 60. i smestio je u mrežu za 1:1 u 89. minutu.

Nikola Jovanović koji je u istom momentu ušao u igru kao i Karikari je nekih 60 sekundi kasnije doneo veliki trijumf Železnčaru.

Pančevci su ovim trijumfom skočili na 6. mesto sa 14 osvojenih bodova, dok je Čukarički sa tri manje ostao na 9. poziciji.