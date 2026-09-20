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Fudbaleri Milana savladali su Leče sa 3:0 i upisali rutinsku pobedu na svom terenu, u okviru 5. kola Serije A.

Milan je poveo već u 14. minutu, Pulišić je ispratio centaršut Strahinje Pavlovića u kazneni prostor i snažnim udarcem poslao loptu u mrežu za 1:0.

Leče je pokušavao da odgovori, ali je Milan kontrolisao dešavanja na terenu. U 56. minutu Strahinja Pavlović je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Domaćin je pitanje pobednika praktično rešio u 62. minutu, Gonsalo Ramos je odlično pronašao Rabioa u kaznenom prostoru, a francuski vezista je brzo reagovao i pogodio desnu stranu gola za 2:0.

Milan je nastavio da napada, a u 73. minutu stigao je i treći pogodak.

Dijego Moreira je napravio sjajnu solo akciju, prošao kroz odbranu Lečea i preciznim udarcem završio posao za 3:0.

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Atletiko Madrid Izvor: Kurir