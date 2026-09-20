Selektor Veljko Paunović izmenio je spisak Srbije za Ligu nacija, pozvavši Vladimira Lučića. Saznajte više o ovoj odluci.
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NOVA ODLUKA SELEKTORA: Veljko Paunović pred Ligu nacija izmenio spisak Srbije!
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Selektor Fudbalske reprezentacije Srbije Srbije Veljko Paunović naknadno je pozvao Vladimira Lučića za predstojeće utakmice u Ligi nacija.
Informaciju je nakon meča Crvene zvezde i Radničkog iz Niša saopštio trener crveno-belih Albert Rijera. Još nije poznato da li je Lučić pozvan kao zamena za nekog igrača ili je samo dodat prvobitnom spisku.
Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, David Damnjanovic/David Damnjanovic/STARSPORT
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Lučić je kod Rijere dobio veću minutažu, a za seniorsku reprezentaciju Srbije do sada je upisao tri nastupa.
Srbija 24. septembra dočekuje Grčku, a tri dana kasnije i Holandiju, dok potom slede gostovanja Nemačkoj i Holandiji.
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