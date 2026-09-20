ŠAMPION PREŽIVEO PAKAO VELODROMA: Feran Tores ponovo strelac, Markinjos utišao ekipu iz Marseja
Pari Sen Žermen je savladao Olimpik iz Marseja rezultatom 2:1 u petom kolu francuske Lige 1 na stadionu "Velodrom".
Francuski "klasik" rešen je u drugom poluvremenu.
Feran Tores je samo sedam minuta nakon ulaska u igru iskoristio odličan centaršut Dezirea Duea i preciznim udarcem glavom doneo prednost gostima. Igrao se 66. minut.
Marsej nije pao posle primljenog gola. Samo šest minuta kasnije Amin Guiri je pronašao Anhela Gomesa, koji je pogodio za 1:1 i izazvao erupciju oduševljenja na Velodromu.
Radost domaćih, međutim, trajala je izuzetno kratko. Već u 74. minutu kapiten Parižana Markinjos ponovo je zatresao mrežu i vratio prednost gostujućem timu.
Ekipa Luisa Enrikea sada ima osam bodova, dok je Marsej ostao na samo tri i nalazi se u veoma neprijatnoj situaciji posle pet odigranih kola.