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Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostujućem terenu Valensiju 3:2, u utakmici sedmog kola španske Primere.

Prednost Sosijedadu doneo je Luka Sučić golom u 26. minutu, a izjednačenje Valensiji Aron Majol pogotkom u 57. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

 Vođstvo Sosijedadu vratio je Karlos Soler pogotkom iz penala u 76. minutu, a izjednačenje Valensiji defanzivac gostujućeg tima Luken Beitija autogolom u 84. minutu.

Pobedonosan gol za Sosijedad postigao je Ander Barenečea u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Sosijedad je u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je tad dva žuta kartona dobio Ori Oskarson.

Real Sosijedad je osmi na tabeli sa 10 bodova, dok Valensija zauzima pretposlednje, 19. mesto sa četiri boda.

Real Sosijedad će u narednom kolu u San Sebastijanu dočekati Deportivo La Korunju, dok će Valensija igrati na gostujućem terenu protiv Rasing Santandera.

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