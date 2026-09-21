STRAŠAN POTEZ SRBINA KOJI SE PREPRIČAVA! Naš reprezentativac u stilu velike legende, a tek ono što se posle dogodilo...
- Milan je u 5. kolu Serije A pobedio Leće 3:0, a Strahinja Pavlović je upisao asistenciju za prvi gol Kristijana Pulišića.
- Srpski defanzivac je poslao dugu, preciznu loptu u stilu Andree Pirla, a Pulišić je to pretvorio u pogodak.
Fudbaleri Milana su u 5. kolu Serije A pobedili Leće na domaćem terenu ubedljivim rezultatom 3:0, a srpski defanzivac je upisao asistenciju na maestralan način.
Strahinja Pavlović je imao veliku ulogu kod prvog pogotka Rosonera koji je postigao Kristijan Pulišić u 14. minutu.
U stilu nekadašnjeg asa Milana Andree Pirla, Pavlović je poslao dugu loptu milimetarski precizno. Amerikanac balkanskog porekla se sjajno snašao, prvi kontakt sa loptom je bio gotovo perfektan, a iz drugog kontakta je loptu poslao u gol.
Drugi gol za Milan je postigao Adrijen Rabio u 61. minutu, a na kraju se u strelce upisao i Dijego Moreira, sin Almamija Moreire, nekadašnjeg fudbalera Partizana.
Pogledajte asistenciju Strahinje Pavlovića za gol Kristijana Pulišića i najzanimljivije detalje sa utakmice Milan - Leće:
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