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Fudbaleri Milana su u 5. kolu Serije A pobedili Leće na domaćem terenu ubedljivim rezultatom 3:0, a srpski defanzivac je upisao asistenciju na maestralan način.

Strahinja Pavlović je imao veliku ulogu kod prvog pogotka Rosonera koji je postigao Kristijan Pulišić u 14. minutu.

U stilu nekadašnjeg asa Milana Andree Pirla, Pavlović je poslao dugu loptu milimetarski precizno. Amerikanac balkanskog porekla se sjajno snašao, prvi kontakt sa loptom je bio gotovo perfektan, a iz drugog kontakta je loptu poslao u gol.

1/18 Vidi galeriju Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Drugi gol za Milan je postigao Adrijen Rabio u 61. minutu, a na kraju se u strelce upisao i Dijego Moreira, sin Almamija Moreire, nekadašnjeg fudbalera Partizana.

Pogledajte asistenciju Strahinje Pavlovića za gol Kristijana Pulišića i najzanimljivije detalje sa utakmice Milan - Leće:

Bonus video: