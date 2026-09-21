HOĆE GA, ČAK I KAD ON NEĆE! Mesi postigao jedan od najčudnijih golova i stigao na korak do velikog rekorda!
- Mesi je u remiju Inter Majamija i San Dijega postigao gol iz slobodnog udarca, uz dosta sreće jer je pokušaj centaršuta od stative završio u mreži.
- Tim iz Majamija je vodio golom Luisa Suareza, ali je u 82. minutu primio pogodak za konačnih 2:2.
- To je bio Mesijev 75. gol iz slobodnog udarca u karijeri, pa je stigao na drugo mesto večne liste, iza Marselinja Karioke.
Inter iz Majamija je u završnici utakmice protiv San Dijega ostao bez pobede, pošto je u 82. minutu primio gol za konačnih 2:2.
Lionel Mesi je bio strelac prvog gola svog tima i to u 24. minutu.
Argentinac je izveo slobodan udarac, a u tome je ovaj put imao dosta sreće, pošto je njegov pokušaj centaršuta od stative završio u mreži.
Bio je to gol za 1:1 pošto je prethodno Drajer doneo prednost San Dijegu.
Luis Suarez je u 75. minutu doneo preokret Interu, ali je Drajer nedugo nakon toga postavio konačan rezultat.
Pogledajte gol Mesija iz slobodnog udarca i najzanimljivije detalje sa utakmice Inter Majami - San Dijego:
Mesi blizu rekorda
U remiju Intera protiv San Dijega Lionel Mesi je postigao svoj 75. gol iz slobodnog udarca u karijeri. Tako je prešao preko slavnog Brazilca Žaira Rozu Pinta i sada je na drugom mestu večne liste.
Ispred Lionela Mesija je ostao samo još jedan Brazilac Marselinjo Karioka, koji je u karijeri postigao 78 golova iz slobodnih udaraca.
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