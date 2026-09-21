REAL NAPUŠTA ŠPANSKU LIGU?! Haos kakav fudbal nikada u istoriji nije video: ODVRATNA LIGA, MA SMEĆE...
- Real Madrid TV žestoko je napao suđenje na meču Atletika i Reala, uz tvrdnju da je zbog takvih odluka nemoguće voditi čisto sportsku analizu.
- Klupski kanal je poručio da mnogi navijači žele da napuste La Ligu, a na udaru su bili i arbitar Ortiz Arias, Havijer Tebas i rukovodstvo prvenstva.
Ne stišava se bura u španskom fudbalu posle meča Atletika i Real Madrida, a iz redova kraljevskog kluba stigle su poruke koje su dodatno uzdrmale La Ligu.
Real Madrid TV, klupski kanal madridskog velikana, žestoko je kritikovao suđenje i organizaciju takmičenja, a u jednom trenutku otišao toliko daleko da je otvoreno pomenuo mogućnost napuštanja La Lige?! A, kada to kaže zvanični kanal - jasno je da to nije slučajno rečeno, niti stav voditelja...
„Ne znamo šta bi se dogodilo da je Atletiko ostao sa devet igrača“, poručili su sa Real Madrid TV-a, uz dodatak da je zbog takvog suđenja „nemoguće voditi čisto sportsku analizu utakmice“.
Posebno oštre bile su poruke na račun La Lige i sudijske organizacije.
„Siguran sam da mnogi navijači Real Madrida žele da ustanu i napuste ovo takmičenje. Ovo vas tera da poželite da napustite La Ligu. Sada su stvari postale još komplikovanije, a vijci su dodatno zategnuti“, naveli su na klupskom televizijskom kanalu.
Na meti kritika našao se i glavni arbitar utakmice Ortiz Arias, a sa Real Madrid TV-a su se osvrnuli i na njegove ranije poteze.
„Pre su pokušavali da zataškaju stvari, ali više ne. Ortiz Arias se pre nekoliko sedmica udvarao igračima Barselone, a sada se dogodilo ovo“, poručili su.
Nisu štedeli reči ni kada je u pitanju rukovodstvo španskog prvenstva, na čelu sa Havijerom Tebasom.
„Sve je to odvratno. Nije ih briga što La Liga pod vođstvom Havijera Tebasa tone u smeće. Ova sezona je bila kap koja je prelila čašu“, zaključeno je u žestokoj reakciji Real Madrid TV-a.
Poruke sa klupskog televizijskog kanala dodatno su podgrejale već ozbiljne tenzije između Real Madrida, La Lige i sudijske organizacije. Ostaje da se vidi da li će se na ovome završiti ili će sukob prerasti u još ozbiljniji problem za špansko prvenstvo.