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Ne stišava se bura u španskom fudbalu posle meča Atletika i Real Madrida, a iz redova kraljevskog kluba stigle su poruke koje su dodatno uzdrmale La Ligu.

Real Madrid TV, klupski kanal madridskog velikana, žestoko je kritikovao suđenje i organizaciju takmičenja, a u jednom trenutku otišao toliko daleko da je otvoreno pomenuo mogućnost napuštanja La Lige?! A, kada to kaže zvanični kanal - jasno je da to nije slučajno rečeno, niti stav voditelja...

„Ne znamo šta bi se dogodilo da je Atletiko ostao sa devet igrača“, poručili su sa Real Madrid TV-a, uz dodatak da je zbog takvog suđenja „nemoguće voditi čisto sportsku analizu utakmice“.

1/4 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Posebno oštre bile su poruke na račun La Lige i sudijske organizacije.

„Siguran sam da mnogi navijači Real Madrida žele da ustanu i napuste ovo takmičenje. Ovo vas tera da poželite da napustite La Ligu. Sada su stvari postale još komplikovanije, a vijci su dodatno zategnuti“, naveli su na klupskom televizijskom kanalu.

Na meti kritika našao se i glavni arbitar utakmice Ortiz Arias, a sa Real Madrid TV-a su se osvrnuli i na njegove ranije poteze.

„Pre su pokušavali da zataškaju stvari, ali više ne. Ortiz Arias se pre nekoliko sedmica udvarao igračima Barselone, a sada se dogodilo ovo“, poručili su.

Nisu štedeli reči ni kada je u pitanju rukovodstvo španskog prvenstva, na čelu sa Havijerom Tebasom.

„Sve je to odvratno. Nije ih briga što La Liga pod vođstvom Havijera Tebasa tone u smeće. Ova sezona je bila kap koja je prelila čašu“, zaključeno je u žestokoj reakciji Real Madrid TV-a.

Poruke sa klupskog televizijskog kanala dodatno su podgrejale već ozbiljne tenzije između Real Madrida, La Lige i sudijske organizacije. Ostaje da se vidi da li će se na ovome završiti ili će sukob prerasti u još ozbiljniji problem za špansko prvenstvo.