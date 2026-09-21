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Burno je bilo tokom meča Atletika i Reala, ali jedna situacija pre utakmice posebno je podigla tenzije.

Kako prenose španski mediji, Atletiko je napravio potez koji je žestoko iznervirao Florentina Pereza – u VIP ložu na stadionu Metropolitano pozvan je Enrike Rikelme, čovek koji je bio Perezov protivkandidat na izborima za predsednika Real Madrida.

Perez navodno nije mogao da sakrije bes kada je saznao da je Rikelme na stadionu.

1/4 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

„Koji je smisao pozivanja Rikelmea u VIP ložu?, navodno je pitao Perez, a prema informacijama iz Španije čak je zapretio da će napustiti stadion čim ga ugleda.

Ljudi iz Atletika uspeli su da smire situaciju i uvere Pereza da se njih dvojica neće sresti.

Ipak, poruka je bila jasna – Atletiko je žestoko bocnuo Pereza tamo gde ga najviše boli. Rikelme mu je bio ozbiljan protivkandidat na poslednjim izborima, iako je Perez tada ubedljivo slavio sa 65 odsto glasova.

A sve se dogodilo još pre nego što je počeo novi fudbalski rat Madrida.

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