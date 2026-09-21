SUROVO! JAMAL SE NASLAĐUJE REALOVOM MUKOM: Ostavio komentar o kojem bruji Španija
Real Madrid je doživeo novi udarac, a Lamin Jamal nije propustio priliku da dodatno bocne najvećeg rivala Barselone!
Nakon što je Atletiko savladao Real u madridskom derbiju, reprezentativac Španije i fudbaler Atletika Mark Pubilj objavio je fotografiju sa utakmice. A onda se u komentarima pojavio Jamal.
Mladi as Barselone nije napisao ni reč. Ostavio je samo pet emotikona eksplozije.
I bilo je dovoljno.
Komentar je ekspresno privukao pažnju i za kratko vreme skupio više od hiljadu lajkova, dok su navijači Reala besno reagovali na društvenim mrežama.
Jamal je i ranije otvoreno pokazivao da uživa kada Real gubi. U intervjuu sa legendarnim Horheom Valdanom već je poručio:
"Gledam utakmice Real Madrida i uživam gledati njihove poraze."
Sada je, posle novog šamara za Kraljevski klub, odlučio da govori - emodžijima.
A Madrid gori.
Real je posle poraza od Atletika ostao na 15 bodova i već ima šest bodova manje od vodeće Barselone.
Jamal? Sedi, gleda i smeje se.