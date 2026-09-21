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Real Madrid je doživeo novi udarac, a Lamin Jamal nije propustio priliku da dodatno bocne najvećeg rivala Barselone!

Nakon što je Atletiko savladao Real u madridskom derbiju, reprezentativac Španije i fudbaler Atletika Mark Pubilj objavio je fotografiju sa utakmice. A onda se u komentarima pojavio Jamal.

Mladi as Barselone nije napisao ni reč. Ostavio je samo pet emotikona eksplozije.

I bilo je dovoljno.

1/19 Vidi galeriju Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Komentar je ekspresno privukao pažnju i za kratko vreme skupio više od hiljadu lajkova, dok su navijači Reala besno reagovali na društvenim mrežama.

Jamal je i ranije otvoreno pokazivao da uživa kada Real gubi. U intervjuu sa legendarnim Horheom Valdanom već je poručio:

"Gledam utakmice Real Madrida i uživam gledati njihove poraze."

Sada je, posle novog šamara za Kraljevski klub, odlučio da govori - emodžijima.

A Madrid gori.

Real je posle poraza od Atletika ostao na 15 bodova i već ima šest bodova manje od vodeće Barselone.

Jamal? Sedi, gleda i smeje se.