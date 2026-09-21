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Legendarni vođa navijača Budućnosti iz Podgorice, Aleksandar Čaka Ivanović, već mesecima vodi jednu od najtežih životnih bitaka.

Nedavno je Čaka operisan u Beogradu, a nakon zahvata započeo je oporavak i novu fazu svoje borbe. Ipak, uprkos svemu kroz šta prolazi, pokazao je snagu i odlučnost da nastavi dalje.

1/5 Vidi galeriju Svadba Čake Ivanovića Foto: screenshot IG/varvari_podgorica

Upravo u takvom periodu, Čaka je odlučio da se venča u crkvi sa svojom izabranicom. A kada je nakon crkvenog venčanja izašao pred okupljene, usledila je scena koju će dugo pamtiti.

Na platou ispred crkve u Podgorici okupili su se njegovi Varvari. Zapaljeni su plavo-beli dimovi, a najvatrenije pristalice Budućnosti zapevale su pesmu posvećenu upravo svom vođi.

U masi je bio istaknut i transparent „Čaka komandant“, a bilo je jasno koliko mu podrška njegovih ljudi znači. Ivanović je u nekoliko navrata pesnicom udario u pravcu svog srca, pokazujući emociju i zahvalnost prema navijačima.

Varvari su se potom oglasili i emotivnom porukom:

„Danas smo poželeli srećan i dugovečan brak našem bratu Čaki Ivanoviću, koji je danas sklopio crkveni brak, i još jednom mu pokazali da smo uz njega svaki dan, sat, minut i da ga čekamo na njegov što skoriji povratak na Sever, da povede pesmu Varvara kao mnogo puta do sada. Čaka, neka je sa srećom i blagosloveno pred Bogom.“

Čaka tako nastavlja svoju najvažniju životnu borbu, ali je još jednom dobio potvrdu da u njoj nije sam. Njegovi Varvari jasno su mu poručili da ga čekaju i da će podrška stizati svakog dana, sve do njegovog povratka na tribinu koju je toliko puta predvodio.