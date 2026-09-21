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U okviru UEFA razvojnog turnira u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pionirska reprezentacija Srbije (uzrast do 15 godina) je odigrala tri utakmice, a na sve tri je igrao i mladi Fabio da Silva Žunior.

U pitanju je dečak koji će u decembru proslaviti 14. rođendan.

Fabio igra na poziciji u veznom redu, protiv Rusije (1:3) je odigrao 14. minuta, protiv Kazahstana (3:2) 45 minuta i protiv Turske (0:2) devet minuta. Bili su ovo prve utakmice za njega u dresu reprezentacije koju kao selektor predvodi Pavle Delibašić.

1/4 Vidi galeriju Fabio da Silva Žunior u dresu reprezentacije Srbije Foto: Fss

On je rođen u Srbiji i, kao i njegov otac ima i srpsko državljanstvo.

Zanimljivo je da mladić stasava u omladinskoj školi Crvene zvezde, a da je prethodno bio i u Partizanu

Pre nego što je debitovao za pionirsku reprezentaciju Brazilac je bio na kampu Fudbalskog saveza Srbije za igrače uzrasta do 14 godina, a tamo se, očigledno, odlično pokazao, pa je usledio poziv selektora.

1/9 Vidi galeriju Fabio da Silva Žunior Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ko je Fabio da Silva, otac mladog reprezentativca Srbije?

Senior, odnosno Fabio da Silva stariji, bio je član Crvene zvezde u periodu od 2005. do 2008. godine uz pozajmice Radu i Hajduku iz Kule.

U Zvezdu je stigao iz Rada, ali u "Ljutice Bogdana" nije imao ozbiljnu minutažu, pa su pozajmice bila logična rešenja, a u Srbiji je bio i član Napretka.

Vratio se potom u Brazil, a oprobao se i u Sjedinjenim Američkim Državama. U poznim igračkim godinama se vratio u Srbiju gde je igrao za niželigaške klubove.

Tokom boravka u Srbiji se zaljubio u Srpkinju sa kojom se i oženio, a sina su dobili 11. decembra 2012. godine.

Očeva velika želja

Fabio da Silva stariji nije krio želju da njegov sin obuče dres Srbije.

"Supruga mi je Srpkinja, sin mi se zove isto kao i ja i polako se probija kroz fudbalske vode u Beogradu. Živeo sam u Brazilu i Americi, ali Srbija je naša kuća. Ne postoji ništa što bi me učinilo ponosnijim nego da ga jednog dana vidim u dresu reprezentacije Srbije", rekao je jednom nekadašnji fudbaler.

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