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Selektor reprezentacije Holandije Ćavi Ernandez naknadno je u nacionalni tim pozvao igrača PSV Ajndhovena Gusa Tila i napadača AZ Alkmara Meksa Merdinka za predstojeće utakmice u Ligi nacija, potvrdio je Fudbalski savez Holandije (KNVB).

Til i Merdink će u reprezentaciji Holandije da zamene fudbalera Bornmuta Džastina Klajverta i igrača Rome Donijela Malena, koji će odsustvovati zbog povreda.

Klajvert je u četvrtak povredio mišić na utakmici Lige Evrope između Bornmuta i Real Sosijedada. Malen se povredio pre dva dana na utakmici Serije A između Rome i milanskog Intera.

Selekcija Holandije će 24. septembra u Amsterdamu dočekati Nemačku u grupi A2 Lige nacija, dok će tri dana kasnije gostovati Srbiji u Beogradu.

Holandija će potom 1. oktobra u Solunu igrati sa Grčkom, a tri dana kasnije dočekaće Srbiju u Ajndhovenu.