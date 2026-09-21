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Atletiko je do pobede u derbiju koji je odigran u okviru 7. kola La Lige stigao rezultatom 2:1.

Sva tri gola su postignuta nakon što je Real nakon crvenog kartona Hujsena u 50. minutu ostao sa igračem manje. Nakon utakmice je Žoze Murinjo, trener kraljevskog kluba, na konferenciji za medije izazvao skandal svojim izjavama i fotografijom koju je poneo sa sobom.

Utakmica i ono što se dogodilo je izazvala puno pažnje, a Dijego Simeone, trener Atletika, poručio je šta misli o tome.

"Ko god da govori, bilo da sam to ja, Murinjo, Hansi Flik ili Manuel Pelegrini, moramo da pazimo šta pričamo. Kada pređete granicu poštovanja, bez obzira ko ste, to nije ispravno. Ta linija ne smije da se pređe", rekao je Simeone.

1/8 Vidi galeriju Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Argentinac je želeo da fokus priče bude na fudbalu i igri njegove ekipe.

"Gledali smo sjajnu utakmicu. Veoma dobro smo se branili protiv ekipe koja igra odličan fudbal. Kontrolisali smo meč dok je bilo 11 na 11, a nastavili smo da ga kontrolišemo i kada smo imali igrača više”, ocenio je trener Madriđana.

Iz Reala prete napuštanjem lige?!

Prilično su nezadovoljni bili svi iz Real Madrida, a na klupskoj televiziji su se pojavile šokantne informacije.

Naime, Real Madrid TV je žestoko kritikovao suđenje i organizaciju takmičenja, a u jednom trenutku otišao toliko daleko da je otvoreno pomenuo mogućnost napuštanja La Lige?! A, kada to kaže zvanični kanal - jasno je da to nije slučajno rečeno, niti stav voditelja...

1/4 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Posebno oštre bile su poruke na račun La Lige i sudijske organizacije.

"Siguran sam da mnogi navijači Real Madrida žele da ustanu i napuste ovo takmičenje. Ovo vas tera da poželite da napustite La Ligu. Sada su stvari postale još komplikovanije, a vijci su dodatno zategnuti", naveli su na klupskom televizijskom kanalu.

Na meti kritika našao se i glavni arbitar utakmice Ortiz Arias, a sa "Real Madrid TV-a" su se osvrnuli i na njegove ranije poteze.

"Pre su pokušavali da zataškaju stvari, ali više ne. Ortiz Arias se pre nekoliko sedmica udvarao igračima Barselone, a sada se dogodilo ovo“, poručili su.

Nisu štedeli reči ni kada je u pitanju rukovodstvo španskog prvenstva, na čelu sa Havijerom Tebasom.

"Sve je to odvratno. Nije ih briga što La Liga pod vođstvom Havijera Tebasa tone u smeće. Ova sezona je bila kap koja je prelila čašu“, zaključeno je u žestokoj reakciji "Real Madrid TV-a".

Poruke sa klupskog televizijskog kanala dodatno su podgrejale već ozbiljne tenzije između Real Madrida, La Lige i sudijske organizacije. Ostaje da se vidi da li će se na ovome završiti ili će sukob prerasti u još ozbiljniji problem za špansko prvenstvo.

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