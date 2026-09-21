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Brazilac je fotografiju sa nekadašnjim strategom crno-belih objavio na društvenim mrežama, uz crno-bela srca, što je odmah privuklo pažnju navijača.

Mateus Saldanja je u Partizan stigao 2023. godine iz Neftčija, nakon što je prethodno igrao u Brazilu, Japanu i Kini. Za crno-bele je odigrao 40 utakmica, postigao 21 gol i upisao četiri asistencije.

Foto: Printscreen

Posebno se pamti njegov učinak u Večitom derbiju, pošto je upravo on bio strelac u poslednjoj pobedi Partizana nad Crvenom zvezdom, 2023. godine.

Posle odlaska iz Humske nastupao je za Ferencvaroš, a danas je član Al Vasla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

1/7 Vidi galeriju Mateus Saldanja Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Njegova fotografija sa Duljajem stigla je u trenutku kada Partizan prolazi kroz težak rezultatski period, pa su se među navijačima odmah pojavila sećanja na Brazilca koji je svojevremeno bio jedan od ključnih igrača crno-belih.

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