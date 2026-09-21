GROBARI U TRANSU - SALDANJA SE VRATIO U BEOGRAD! Brazilac se u prestonici odmah sreo sa ovim čovekom!
- Mateus Saldanja je tokom pauze u prvenstvu došao u Beograd i sastao se sa bivšim trenerom Partizana Igorom Duljajem.
- Brazilac je fotografiju objavio na mrežama uz crno-bela srca, što je odmah privuklo pažnju navijača.
Brazilac je fotografiju sa nekadašnjim strategom crno-belih objavio na društvenim mrežama, uz crno-bela srca, što je odmah privuklo pažnju navijača.
Mateus Saldanja je u Partizan stigao 2023. godine iz Neftčija, nakon što je prethodno igrao u Brazilu, Japanu i Kini. Za crno-bele je odigrao 40 utakmica, postigao 21 gol i upisao četiri asistencije.
Posebno se pamti njegov učinak u Večitom derbiju, pošto je upravo on bio strelac u poslednjoj pobedi Partizana nad Crvenom zvezdom, 2023. godine.
Posle odlaska iz Humske nastupao je za Ferencvaroš, a danas je član Al Vasla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Njegova fotografija sa Duljajem stigla je u trenutku kada Partizan prolazi kroz težak rezultatski period, pa su se među navijačima odmah pojavila sećanja na Brazilca koji je svojevremeno bio jedan od ključnih igrača crno-belih.
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