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Fudbaler Čelsija Kol Palmer propustiće utakmice reprezentacije Engleske u Ligi nacija zbog lakše povrede, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Selektor Engleske Tomas Tuhel vratio je Palmera u nacionalni tim, pošto je prethodno napadač Čelsija izostavljen iz reprezentacije za Svetsko prvenstvo, koje je odigrano u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bi-Bi-Si podseća da je Tuhel ranije izjavio da Palmer ima "šta da dokaže" i da mora da "podigne nivo igre" kako bi "zadržao mesto u timu i opravdao poziv".

1/9 Vidi galeriju Kol Palmer Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Horacio Zamora Rios / imago sportfotodienst / Profimedia, Eyepix / ddp USA / Profimedia

On je pre tri dana odigrao ceo meč za Čelsi protiv Brentforda (0:3) u Premijer ligi, ali britanski mediji navode da će Palmer zbog povrede mišića da propusti predstojeće utakmice engleske reprezentacije u Ligi nacija.

Fudbaler Čelsija je poslednji meč za nacionalni tim odigrao u martu protiv Japana.

Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.

Engleska će potom 3. oktobra u Rijeci igrati sa Hrvatskom, a tri dana kasnije u Londonu će dočekati Češku.