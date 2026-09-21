PONOVO BEZ PALMERA! Sjajni fudbaler Čelsija ne igra za Englesku...
Fudbaler Čelsija Kol Palmer propustiće utakmice reprezentacije Engleske u Ligi nacija zbog lakše povrede, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Selektor Engleske Tomas Tuhel vratio je Palmera u nacionalni tim, pošto je prethodno napadač Čelsija izostavljen iz reprezentacije za Svetsko prvenstvo, koje je odigrano u SAD, Kanadi i Meksiku.
Bi-Bi-Si podseća da je Tuhel ranije izjavio da Palmer ima "šta da dokaže" i da mora da "podigne nivo igre" kako bi "zadržao mesto u timu i opravdao poziv".
On je pre tri dana odigrao ceo meč za Čelsi protiv Brentforda (0:3) u Premijer ligi, ali britanski mediji navode da će Palmer zbog povrede mišića da propusti predstojeće utakmice engleske reprezentacije u Ligi nacija.
Fudbaler Čelsija je poslednji meč za nacionalni tim odigrao u martu protiv Japana.
Fudbaleri Engleske će 26. septembra u Londonu igrati sa Španijom u meču grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije gostovaće u Pragu selekciji Češke.
Engleska će potom 3. oktobra u Rijeci igrati sa Hrvatskom, a tri dana kasnije u Londonu će dočekati Češku.