Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Švajcarske Granit Džaka javno je priznao da je tokom pandemije koristio lažni sertifikat o vakcinaciji protiv kovida-19.

Provokator se oglasio nakon što je otkriveno da se protiv njega vodi istraga javnog tužilaštva u Lucernu.

Džaka je putem Instagrama odlučio da se obrati javnosti pre zvaničnog saslušanja koje je zakazano za početak oktobra.

U svojoj pokajničkoj poruci (sve iz razloga da mu sud odredi samo novčanu kaznu) naveo je da je u periodu pandemije bio suočen sa velikim strahom, nepoverenjem prema vakcini i brojnim dilemama.

1/6 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kako je sam potvrdio, umesto da odgovore potraži kroz zvanične kanale, odlučio je da pribavi potvrdu o vakcinaciji.

- Proteklih dana mnogo se izveštavalo o jednoj temi iz moje prošlosti. Želim lično da se oglasim tim povodom. U vezi sa vakcinacijom protiv kovida-19, u to vreme sam lično bio veoma nesiguran i imao sam velike dileme. Osećao sam duboko nepoverenje prema vakcini i bio sam obuzet strahom i nesigurnošću - naveo je Džaka.

Švajcarski reprezentativac potom je otvoreno priznao da je napravio grešku i poručio da prihvata odgovornost za svoje postupke.

1/6 Vidi galeriju Nekad i sada - Pogledajte promenu kod Džake Foto: Printscreen

- U takvom emotivno uzrujanom stanju pribavio sam potvrdu o vakcinaciji, umesto da svoja otvorena pitanja rešim na predviđeni način. Danas jasno vidim da taj put nije bio ispravan. Bila je to greška. Žao mi je zbog toga. Preuzimam odgovornost za ovu odluku, stavljam se na raspolaganje za rasvetljavanje svih činjenica i u potpunosti sarađujem sa nadležnim organima - zaključio je Džaka.

Slučaj je sada u rukama nadležnih organa, a više informacija očekuje se nakon saslušanja zakazanog za početak oktobra. Podsećamo, suočava se sa pretnjom kazne do pet godina zatvora.

Fudbalski savez Švajcarske saopštio je da Džaka neće prisustvovati predstojećem okupljanju reprezentacije i da će propustiti naredne četiri utakmice u Ligi nacija u septembru i oktobru.