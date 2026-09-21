KLUB IZ REGIONA POSLE STANKOVIĆA ZVAO I PIKSIJA! Srpski treneri imali nerealne zahteve! Odmah su se okrenuli Hrvatu!
Nakon što se pojavila informacija da je Ludogorec pregovarao sa Dejanom Stankovićem, bivšim trenerom Crvene zvezde, iz Bugarske su stigli novi, zanimljivi, detalji, kada je reč o potrazi ovog kluba za novim trenerom.
Naime, portal "Tema sport" je preneo svoja saznanja o interesovanju Ludogoreca za srpske trenere.
"Ludogorec pregovarao i sa srpskim legendama", glasi naslov pomenutog portala.
U tekstu je navedeno da je klub iz Razgrada i više nego ozbiljno razmatrao o tome da angažuju Stankovića i Stojkovića, ali i da su obojica imali uslove koji se nisu poklapali sa ponudom kluba.
Ludogorec je nedavno ostao bez trenera pošto je Tomas Rajs iznenada napustio klub i preuzeo Trabzonspor koji je za njegov dolazak platio milion evra Bugarima.
Rajs je u subotu debitova pobedom u derbiju protiv Galatasaraja rezultatom 4:0.
Ludogorec je razgovarao sa dvojicom Srba, a pre toga i sa Hrvatom Igorom Jovićevićem koji je osvojio triplu krunu sa Ludogorecom u sezoni 2024/25. Jovićević je najpre odbio klub sa željom da sačeka razvoj situacije u Dinamo Zagrebu, ali su Zagrepčani odlučili da zadrže trenera Marija Kovačevića pa je sada Jovićević ponovo glavni kandidat za klupu bugarskog tima i, najverovatnije će biti novi-stari trener.
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