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Nakon što se pojavila informacija da je Ludogorec pregovarao sa Dejanom Stankovićem, bivšim trenerom Crvene zvezde, iz Bugarske su stigli novi, zanimljivi, detalji, kada je reč o potrazi ovog kluba za novim trenerom.

Naime, portal "Tema sport" je preneo svoja saznanja o interesovanju Ludogoreca za srpske trenere.

"Ludogorec pregovarao i sa srpskim legendama", glasi naslov pomenutog portala.

U tekstu je navedeno da je klub iz Razgrada i više nego ozbiljno razmatrao o tome da angažuju Stankovića i Stojkovića, ali i da su obojica imali uslove koji se nisu poklapali sa ponudom kluba.

1/6 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ludogorec je nedavno ostao bez trenera pošto je Tomas Rajs iznenada napustio klub i preuzeo Trabzonspor koji je za njegov dolazak platio milion evra Bugarima.

Rajs je u subotu debitova pobedom u derbiju protiv Galatasaraja rezultatom 4:0.

Ludogorec je razgovarao sa dvojicom Srba, a pre toga i sa Hrvatom Igorom Jovićevićem koji je osvojio triplu krunu sa Ludogorecom u sezoni 2024/25. Jovićević je najpre odbio klub sa željom da sačeka razvoj situacije u Dinamo Zagrebu, ali su Zagrepčani odlučili da zadrže trenera Marija Kovačevića pa je sada Jovićević ponovo glavni kandidat za klupu bugarskog tima i, najverovatnije će biti novi-stari trener.

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