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Vujadin Savić se posle dužeg vremena ponovo pojavio u javnosti!

Bivši kapiten Crvene zvezde, koji je nakon igračke karijere jedno vreme bio i deo stručnog štaba crveno-belih u ulozi pomoćnog trenera, viđen je na Adria Football Forumu.

Savić se nakon odlaska iz Zvezde povukao iz fudbalske svakodnevice (iz raznih stvari koji i nemaju veze sa sportom), pa je njegovo pojavljivanje na ovom značajnom fudbalskom događaju privuklo pažnju prisutnih.

1/4 Vidi galeriju Vujadin Savić Foto: Kurir Sport

Ekipa Kurira zabeležila je Savića na Adria Football Forumu, gde je imao priliku da se susretne sa brojnim poznatim imenima iz sveta fudbala.

Savić je posle završetka igračke karijere napravio iskorak u trenerske vode, a određeni period proveo je upravo u Crvenoj zvezdi kao pomoćni trener. Nakon odlaska iz kluba, međutim, nije ga bilo često u javnosti.

Sada se pojavio na velikom fudbalskom skupu, a naš objektiv uhvatio je nekadašnjeg Zvezdinog kapitena u izdanju u kakvom ga publika u Srbiji nije često viđala u prethodnom periodu.