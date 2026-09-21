Slušaj vest

Upravni odbor FK Partizan trebalo bi da tokom tekuće nedelje održi sednicu na kojoj će biti analizirano trenutno stanje u klubu i definisani naredni koraci.

Kako prenosi "PBG News", u fokusu će biti aktuelna situacija u Partizanu, dok se i dalje čeka rasplet oko izbora novog predsednika kluba.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Kako je ranije najavljeno, rok za podnošenje kandidatura za funkciju predsednika istekao je 14. septembra, ali do tada nije stigla nijedna zvanična kandidatura. Zbog toga sednica Skupštine Partizana još uvek nije zakazana.

Ipak, ta mogućnost ostaje otvorena. Prema rečima Rasima Ljajića, najviši klupski organ biće sazvan kada se pojave kredibilni kandidati spremni da preuzmu odgovornost i vođenje kluba.

- Kako do predviđenog roka, 14. septembra, nije stigla nijedna zvanična kandidatura za funkciju predsednika, sednica Skupštine još uvek nije zakazana, ali ta mogućnost ostaje potpuno otvorena. Sazivanje najvišeg klupskog organa uslediće onog trenutka kada se pojave kredibilni kandidati spremni da preuzmu vođenje kluba - rekao je Rasim Ljajić.

Partizan tako ulazi u novu nedelju sa otvorenim pitanjem oko rukovodstva, dok bi sednica Upravnog odbora trebalo da donese konkretnije smernice za naredni period.

BONUS VIDEO: