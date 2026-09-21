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Francuski fudbaler Kilijan Mbape odbacio je navode o tenzijama sa saigračem iz reprezentacije Usmanom Dembeleom, nakon što su obojica među glavnim kandidatima za osvajanje Zlatne lopte.

Dobitnici prestižnog priznanja biće proglašeni na ceremoniji u Londonu 26. oktobra, a klubovi i fudbaleri aktivno vode kampanju za tu nagradu.

1/7 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Francuske na Mundijalu 2026. Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

U nedavnom intervjuu za Frans fudbal, koji organizuje izbor za Zlatnu loptu, fudbaler Real Madrida Mbape rekao je da veruje da ove godine može da osvoji ovo priznanje.

On je uporedio svoj put sa Dembeleovim, koji je prošle godine osvojio Zlatnu loptu.

Kada mu je rečeno da bi pre 10 godina malo ko pomislio da će Dembele osvojiti Zlatnu loptu pre njega, Mbape je odgovorio: "Ali njega su oduvek smatrali talentovanim igračem".

"Mene su, s druge strane, oduvek videli kao izabranog. Odmah sam bio na vrhu, još od veoma mladih dana. On je imao drugačiji put, uz povrede, ali me je veoma dobro sustigao", dodao je on.

Obojica bi danas trebalo da se priključe reprezentaciji uoči predstojećih utakmica Lige nacija, a Mbape je rekao da njihov odnos nije narušen.

"Već sam razgovarao s njim o tome i nema nikakve tenzije. On je moj prijatelj. Mislim da tu zaista nema nikakvog problema. Potpuno sam opušten zbog toga", naveo je Mbape za list Ekip, u intervjuu povodom svoje uloge ambasadora brenda "On".

Pošto je prošle sezone sa Pari Sen Žermenom osvojio drugu uzastopnu titulu u Ligi šampiona, Dembele ima priliku da odbrani Zlatnu loptu.

Dembele i Mbape igrali su ovog leta za Francusku na Svetskom prvenstvu, gde je njihova ekipa u polufinalu izgubila od kasnijeg šampiona Španije. Nakon toga Francuska je u utakmici za bronzu izgubila od Engleske 4:6.

Iako je bez osvajanja velikog trofeja teško osvojiti Zlatnu loptu, Mbape je ispisao istoriju kada je pretekao argentinskog fudbalera Lionela Mesija po broju golova na svetskim prvenstvima. On sada ima 22 gola, jedan više od Mesija.