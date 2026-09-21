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FK Crvena zvezda je tokom leta bila zainteresovana za Nejtana Gasamu, levonogog štopera Baltike i reprezentativca Malija, ali do transfera nije došlo.

Ruski mediji su tada navodili da su crveno-beli odustali nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, ali i zbog povrede Adema Avdića, čija je prodaja bila jedan od planova kluba.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Da je Gasama bio veoma tražen potvrđeno je i iz Baltike. Sportski direktor kluba Armen Margarjan otkrio je da je defanzivac tokom leta imao čak četiri ponude – od Zvezde, Panatinaikosa, Torina i Bolonje.

„Tokom leta smo imali četiri ponude za Gasamu. Prvo od Zvezde, pa od Panatinaikosa, zatim Torina i Bolonje. Nekada transfer propadne iz geopolitičkih razloga, nekada ga i mi sami stavimo na čekanje. Želimo da nađemo zamenu – ne uspemo i onda se to zakomplikuje. Nejtan je sve to razumeo i svestan je da će pre ili kasnije otići u jaču ligu. Mi smo srećni jer je on i dalje kod nas“, rekao je Margarjan.

U međuvremenu, Zvezda je angažovala Jutu Nakajamu, takođe levonogog štopera, zbog čega je trenutno mala verovatnoća da će klub obnoviti interesovanje za Gasamu.

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