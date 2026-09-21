Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski stručnjak Vuk Rašović novi je trener fudbalera Al Tavuna, saopštio je danas klub iz Saudijske Arabije.

Rašović (53) je sa Al Tavunom potpisao ugovor do kraja sezone.

1/8 Vidi galeriju Vuk Rašović Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Printskrin/Instagram, Kurir Sport

On će na klupi saudijskog kluba zameniti Žarka Lazetića, koji je pre devet dana dobio otkaz.

Srpski trener je 2013. godine sa Partizanom osvojio titulu šampiona Srbije, a radio je još i u Teleoptiku, Dinamu iz Minska, Napretku iz Kruševca, kao i u nekoliko klubova sa Bliskog istoka.

Al Tavun je trenutno pretposlednji u ligi, sa samo tri boda iz sedam kola i gol-razlikom 3:16. Poslednji poraz bio je težak 0:6 protiv Al Hilala, pa je jasan cilj koji je postavljen pred Rašovića.