Slušaj vest

Srpski stručnjak Vuk Rašović novi je trener fudbalera Al Tavuna, saopštio je danas klub iz Saudijske Arabije.

Rašović (53) je sa Al Tavunom potpisao ugovor do kraja sezone.

Vuk Rašović Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Printskrin/Instagram, Kurir Sport

 On će na klupi saudijskog kluba zameniti Žarka Lazetića, koji je pre devet dana dobio otkaz.

Srpski trener je 2013. godine sa Partizanom osvojio titulu šampiona Srbije, a radio je još i u Teleoptiku, Dinamu iz Minska, Napretku iz Kruševca, kao i u nekoliko klubova sa Bliskog istoka.

Al Tavun je trenutno pretposlednji u ligi, sa samo tri boda iz sedam kola i gol-razlikom 3:16. Poslednji poraz bio je težak 0:6 protiv Al Hilala, pa je jasan cilj koji je postavljen pred Rašovića.

Ne propustiteFudbalZVEZDA JE ISKOPIRALA PARTIZAN! IMALI SMO OMLADINSKU ŠKOLU, ALI I NOVAC: Trofejni trener pita zašto klub traži pare od države!
partizannapredak-32.jpg
FudbalVUK RAŠOVIĆ BOLJI OD STIVENA DŽERARDA! Velika pobeda za srpskog trenera u Saudijskoj Arabiji
whatsapp-image-20240128-at-22.43.38.jpg
FudbalSRBIN DOBIO OTKAZ POSLE TEŠKOG DEBAKLA! Lazetić smenjen u Saudijskoj Arabiji posle samo 7 utakmica! Presudila mu ŠESTICA Al Hilala!
vozdovactsc-01.jpg
Fudbal"IDI NA INTERNET, UĐI NA GUGL! VIDI KO SAM!" Žarko Lazetić u žestokoj raspravi sa novinarom: To je NEPOŠTOVANJE!
Žarko Lazetić

00:20
Atletiko Madrid Izvor: Kurir