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Luis De la Fuente i Veljko Paunović pred početak utakmice Španije i Srbije u Viljarealu

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Ono što je dobro ne treba menjati.

Tom devizom su se vodili u španskom fudbalskom savezu posle titula evropskog i svetskog prvaka, kao i osvajača Lige nacija.

1/9 Vidi galeriju Luis de la Fuente Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia, Starsport©

Zato im je prvi cilj bio da osiguraju produžetak ugovora sa selektorom Luisom de la Fuenteom.

Stručnjak, koji je po dolasku na ovu funkciju bio dosta osporavam, sada je dobio jednoglasnu podršku i zvanično je produžio ugovor do 2032. godine.

De la Fuente je za manje od četiri godine osvojio Ligu nacija 2023, Evropsko prvenstvo 2024 i Svetsko prvenstvo 2026, čime je postao najtrofejniji selektor u istoriji Španije.

No, uprkos tome, nije bio ni među 10 najplaćenijih selektora na svetu. Sada će se njegov bankovni konto znatno povećati, ali detalji ugovora nisu otkriveni.

Prva obaveza novog-starog selektora je učešće u Ligi nacija, gde će "Crvena furija" za rivale u grupi imati Englesku, Hrvatsku i Češku.

Ostaje da se vidi može li De la Fuente da uspostavi dinastiju koja će vladati do isteka ugovora.