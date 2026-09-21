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Žoze Murinjo je svojim izjavama posle poraza od Atletiko Madrida podigao veliku prašinu u Španiji, a odgovor sa Metropolitano stadiona nije dugo čekao.

Portugalac je nakon utakmice pred novinarima otvoreno govorio o suđenju i sa sobom doneo fotografije spornih situacija, pokušavajući da ukaže na odluke za koje smatra da su oštetile njegov tim.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Atletiku su njegove izjave dočekane veoma burno. Iz madridskog kluba stigla je poruka da se mora stati na put pritisku na sudije.

- Stop maltretiranju sudija, odmah - bila je prva reakcija iz tabora Jorgandžija.

Tu, međutim, nisu stali. Kako prenosi španska Marka, iz Atletika su poslali još oštriju poruku, uz ocenu da su ponovo pređene granice koje ne bi smele da budu pređene.

- Postoje crvene linije koje se ne smeju preći, a one su ponovo pređene. Ne sme se iskazivati nepoštovanje. Integritet španskog fudbala je ugrožen. Ili ćemo ih sada zaustaviti ili više neće biti povratka - navodi se u poruci.

Iz Atletika smatraju i da se iza svega krije pokušaj stvaranja dodatnog pritiska pred naredni derbi.

- Sada žele da odigraju revanš derbi sa zastrašenim sudijama i da greške budu u njihovu korist.

Posebno zanimljiva bila je reakcija na Murinjove fotografije sa konferencije za medije. Portugalac je njima pokušao da potkrepi svoje tvrdnje o spornim sudijskim odlukama, a Atletiko je na to odgovorio u svom stilu.

- Razmišljali smo da odštampamo sve greške od kojih je Madrid imao korist, ali bismo ostali bez šuma. Zbog održivosti to ne možemo da uradimo.

Sukob je tako dobio novu epizodu, a ostaje da se vidi da li će se tenzije između dva madridska kluba smiriti ili će naredni derbi doneti još veći pritisak na sudije.

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