ISPLIVAO SNIMAK HAPŠENJA POZNATOG FUDBALERA: Policija mu stavila lisice nasred autoputa! (VIDEO)
Isplivao je snimak hapšenja Rahima Sterlinga nakon saobraćajnog incidenta na autoputu M3 u Engleskoj.
Na snimku sa kamere policajca vidi se trenutak kada policija prilazi nekadašnjem reprezentativcu Engleske i stavlja mu lisice. Rahimu Sterlingu je saopšteno da je uhapšen zbog sumnje na opasnu vožnju, kao i moguću vožnju pod dejstvom alkohola ili droge.
Objavljen je i snimak samog incidenta od 28. maja, na kojem se vidi kako njegov "Lamborgini Urus" nekoliko puta prelazi iz jedne trake u drugu, pre nego što udara u zaštitnu ogradu.
Sterling je pred sudom u Bejzingstouku priznao krivicu za opasnu vožnju, kao i posedovanje šest patrona azot-suboksida namenjenih nedozvoljenoj inhalaciji. Takođe je priznao da nije dao traženi uzorak policiji.
Sterling je za Englesku odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, dok je na klupskom nivou nastupao za Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal i Fejenord.
BONUS VIDEO: