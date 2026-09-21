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Isplivao je snimak hapšenja Rahima Sterlinga nakon saobraćajnog incidenta na autoputu M3 u Engleskoj.

Na snimku sa kamere policajca vidi se trenutak kada policija prilazi nekadašnjem reprezentativcu Engleske i stavlja mu lisice. Rahimu Sterlingu je saopšteno da je uhapšen zbog sumnje na opasnu vožnju, kao i moguću vožnju pod dejstvom alkohola ili droge.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn i Rahim Sterling Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia, ALLSTAR TRAVEL, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Objavljen je i snimak samog incidenta od 28. maja, na kojem se vidi kako njegov "Lamborgini Urus" nekoliko puta prelazi iz jedne trake u drugu, pre nego što udara u zaštitnu ogradu.

Sterling je pred sudom u Bejzingstouku priznao krivicu za opasnu vožnju, kao i posedovanje šest patrona azot-suboksida namenjenih nedozvoljenoj inhalaciji. Takođe je priznao da nije dao traženi uzorak policiji.

Sterling je za Englesku odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, dok je na klupskom nivou nastupao za Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal i Fejenord.

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