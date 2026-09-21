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Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je večeras u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi uvodni trening pred duel sa Grčkom, 24. septembra na travi stadiona „Rajko Mitić“ (20,45).

Fudbalska reprezentacija Srbije - Pripreme za Ligu nacija Foto: Fss

 Biće to prvi duel od četiri koliko će ih biti u ovom prozoru novog ciklusa Lige nacija.

Orlove posle meča sa Helenima, očekuje 27. septembra (18,00) susret sa Holandijom.

Zatim slede dve utakmice u gostima, najpre 1. oktobra u Minhenu protiv Nemačke, a tri dana kasnije u Ajndhovenu, domaćin će nam biti Holandija.

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