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Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino predložio je nezavisnu procenu načina upravljanja svetskom fudbalskom organizacijom.

U pismu upućenom članovima Saveta Fife, u koje je Bi-Bi-Si (BBC) imao uvid i koje je prosleđeno svim članicama svetske kuće fudbala, Infantino je predložio dve reforme o kojima bi trebalo da se razgovara na sastanku Saveta narednog meseca.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored toga što će članove pitati da li žele nezavisnu procenu, Infantino je predložio i "period konsultacija" tokom kojeg bi se razgovaralo o mogućim reformama.

"Prvo, pitaću Savet da li želi da naruči nezavisnu eksternu procenu aktuelnog okvira upravljanja Fifom kada je reč o velikim strateškim inicijativama i da preporuči moguća poboljšanja", naveo je Infantino u pismu.

"Drugo, predložiću da Savet uspostavi direktne, strukturisane konsultacije, vremenski ograničene, sa konfederacijama, članicama Fife i drugim relevantnim zainteresovanim stranama o tome kako bi proces donošenja odluka u Fifi mogao dodatno da se unapredi", dodao je on.

Infantino je istakao da bi tokom konsultacija bile iznete konkretne sugestije o ranijem uključivanju institucija, ulogama predsednika, Biroa, Saveta i Kongresa, kao i praktičnim načinima za unapređenje transparentnosti, učešća i odgovornosti u velikim strateškim inicijativama.

Infantino je pod sve većim pritiskom zbog svog predloga o prodaji udela u takmičenjima pod okriljem Fife privatnim investitorima. Posle žestokih kritika on je odustao od plana.

Njegova najnovija izjava usledila je nakon što su Evropska fudbalska unija (Uefa) i Konfederacija Severne i Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) tražili od Fife da svim 211 članicama isplati po 10 miliona dolara iz svojih novčanih rezervi.

Infantino će se u martu četvrti put kandidovati za predsednika, a njegovi protivnici imaju rok do 18. novembra da pronađu protivkandidata.

Prošlog meseca, Uefa je počela da priprema pokretanje krivičnog postupka protiv Infantina pred sudovima u SAD zbog plana, uz zahtev da se objavi sva dokumentacija.

Fifa je uzvratila optužbama da evropska kuća fudbala vodi kampanju blaćenja protiv nje i njenog rukovodstva i osporila pokretanje tog postupka.