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Marko Nikolić, nekadašnji trener Partizana, a sada šef struke šampiona Grčke AEK-a iz Atine, veruje da će crno-beli u nastavku sezone uspeti da se vrate u vrh tabele.

Nikolić je bio gost emisije "Super indirektno" na TV Una, a neizbežna tema je bila serija loših rezultata Partizana ove sezone u Super ligi Srbije.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

"Meni je malo nezgodno da komentarišem na temu Partizana, jer se to nekad tumači na ovaj ili onaj način, popgotovo sada kada imamo dva čoveka u klubu koji su bili moji igrači u nekoliko mandata, to znači da sam subjektivan, da ih volim obojicu i poštujem i podržavam bez ikakve dileme. To je jedna strana priče, druga je da čovek treba da bude objektivan. Bez želje da nekoga branim ili napadam, a danas je lako napadati, Partizan je uradio dosta dobrih stvari u poslednje dve godine. Ne mislim tu samo na čuveni dug koji je značajno smanjen, mislim i na promociju Omladinske škole, nekoliko igrača koji su već izgradili ozbiljan imidž".

Nikolić ističe ulogu navijača i podršku koju daju timu.

"Partizanu je jako važna publika. Imali smo situaciju u Zvezdi pre više od deset godina, kada nije imala rezultate, ali je imala pun stadion, sada ima rezultate, a nema pun stadion. Za mene je najveća pobeda Partizana pun stadion koji podržava ekipu. U moru kritika, treba reći i da je u poslednje dve godine, Partizan od 12 utakmica pobedio 9 u Evropi i sticajem neverovatnih okolnosti nije ušao u grupnu fazu. To je stvarno za Riplija, za 'Verovali ili ne'. Pa dobiju ekipu iz Primere od svih drugih, prošle godine igrač manje protiv Hibernijana, penali protiv AEK Larnake... Verovatno mi plaćamo nešto danas. Ja imam teoriju o tome šta plaćamo i to moramo da platimo. Možda neki lošiji rad u prethodnom periodu, neke lošije odluke. Tako je u sportu, ali i u životu generalno. Ovu tabelu kad pogledaš, to je košmar, to ne možemo da branimo. Ali, u narednih pet utakmica, Partizan igra kod kuće, plus odloženi meč sa Radničkim iz Niša. Hajde da probamo da vidimo i neke pozitivne stvari i da podržimo ekipu kada je teško".

Nikolić je izneo konkretnu prognozu Partizanovog plasmana za dva meseca, pred narednu prvenstvenu pauzu.

"Ja sam siguran da će za dva meseca tabela izgledati mnogo drugačije nego što izgleda danas. Evo, citirajte me ovde, kažite Marko je promašio sve ili je bio u pravu - Partizan će biti gore u prve tri ekipe", uverava Marko Nikolić.